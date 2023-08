Labyrinth am Untreusee: Einzigartiger Rätselspaß in Hof

Die wichtigsten Daten für deinen Besuch

Der Hofer Untreusee ist bekannt dafür, dass man sich an ihm sowohl sportlich betätigen als auch einfach nur entspannen und Spaß haben kann. Bist du mit deiner Familie oder Freund*innen am See, solltet ihr auch das Labyrinth am See besuchen. Hier erwartet dich eine Menge Rätselspaß.

Wissenswertes rund um deinen Besuch im Labyrinth

Direkt im Erholungsgebiet des Untreusees in Hof erwartet dich Deutschlands einziges wandelbares Labyrinth. Das meint, dass das Streckensystem regelmäßig geändert wird, sodass es sich nicht lohnt, sich Wege zu merken. Das Labyrinth wird dadurch auch für Stammgäste nie langweilig und bleibt eine Herausforderung. Der letzte Umbau fand im Mai 2022 statt. Das Labyrinth am Untreusee ist nicht nur Labyrinth, sondern Labyrinth und Irrgarten in einem. Hier die wichtigsten Daten für deinen Besuch:

Adresse : Stelzenhofstraße, 95032 Hof

: Stelzenhofstraße, 95032 Hof Parkplatz: Parkplätze gibt es bei der oben genannten Adresse am Ende der Straße. Das Labyrinth ist in 5 Gehminuten erreichbar.

Parkplätze gibt es bei der oben genannten Adresse am Ende der Straße. Das Labyrinth ist in 5 Gehminuten erreichbar. Anreise mit dem ÖPNV: Vom Busbahnhof aus nimmst du die Linie 1 bis zur Haltestelle "Untreusee". In 5 Gehminuten bist du beim Labyrinth.

Vom Busbahnhof aus nimmst du die Linie 1 bis zur Haltestelle "Untreusee". In 5 Gehminuten bist du beim Labyrinth. Webseite : https://labyrinth-untreusee.de/

: https://labyrinth-untreusee.de/ Telefon: 09281 5958573

09281 5958573 Öffnungszeiten: In den bayerischen Schulferien, am Wochenende und an Feiertagen täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Darüber hinaus können die Öffnungszeiten variieren. Aktuelle Informationen erhältst du immer auf der Webseite. Alternativ kannst du auch telefonisch nachfragen.

Tickets für das Labyrinth kannst du online kaufen. Innerhalb der Öffnungszeiten kannst du dich mit dem Ticket ohne Zeitbegrenzung in diesem aufhalten und verirren. Bis zum Alter von 4 Jahren bezahlen Kinder keinen Eintritt. Für Kinder von 5 bis 13 Jahren kostet der Eintritt 6 Euro. Jugendliche bis zum 17. Lebensjahr, Schüler*innen und Student*innen zahlen 7 Euro. Der Eintritt für Erwachsene kostet 8 Euro. Am Untreusee gibt es neben dem Labyrinth auch einen Kletterpark. Möchtest du Labyrinth und Kletterpark besuchen, bietet sich eine Kombikarte an.

Das Labyrinth besitzt insgesamt 2,6 km einfache Wegstrecke. Zudem hat es 1594 Holzwände, die es dir erschweren, den Eingang schnell zu finden. In dem Labyrinth versteckt sind 4 Stempelpunkte: Sonne, Mond, Stern und Erde. Dein Ziel ist es, alle Stempelpunkte zu finden und sie auf der Karte, die du am Eingang bekommst, abzustempeln.

Das kannst du darüber hinaus entdecken

Gelangst du in eine Sackgasse, kannst du manchmal ein Bild entdecken. Dieses solltest du dir merken. Kommst du nämlich aus dem Labyrinth heraus, kannst du ankreuzen, an welche Bilder dich erinnerst. Schummeln wird unmöglich gemacht, denn nicht alle Bilder, die du am Ende ankreuzen kannst, gibt es tatsächlich im Labyrinth. Dein Erinnerungsvermögen wird hier besonders getestet. Zudem gibt es 3 Plattformen, anhand derer du dich orientieren kannst. Die Aussichtspunkte bieten dir die Möglichkeit, anderen von oben aus zu helfen. Das Team des Labyrinths stoppt die Zeit. Wer kann am schnellsten den Weg durch das 2,6 km lange Wegenetz finden und alle Aufgaben erledigen?

Seid ihr in einer größeren Gruppe unterwegs, könnt ihr euch in Teams herausfordern. In jedem Team wird dabei die Ausdauer, Koordination, Kommunikation und Geduld getestet. Welches Team am schnellsten alle Aufgaben lösen kann, gewinnt. Somit bietet sich das Labyrinth beispielsweise ideal für einen Junggesellenabschied an. Das JGA-Paket ab 5 Personen kostet 17 Euro pro Person. Für deinen Wunschtermin kannst du vorher online buchen oder das Team telefonisch oder per Mail kontaktieren. Im Preis enthalten sind der Eintritt in das Labyrinth, 1 Sekt oder Bier pro Person, eine Wasser- und Apfelschorle-Flatrate, eine halbe Pizza pro Person und ein reservierter Tisch auf der Sonnenterrasse für zwei Stunden ab Beginn der Buchung. Spielt das Wetter spontan nicht mit, könnt ihr umbuchen oder auf eine Indoor-Attraktion umsteigen.

Nicht nur ein Junggesellenabschied, sondern auch eine Geburtstagsparty kann ideal im Labyrinth gefeiert werden. Angeboten werden 2 verschiedene Geburtstagspakete sowie unterschiedliche Extras. So kannst du den Geburtstag auf deine individuellen Wünsche und Bedürfnisse anpassen. Auf der Webseite kann eine Einladungskarte bequem heruntergeladen werden. Ist das Wetter an dem gebuchten Termin nicht gut, kannst du auf einen anderen Termin oder das Ticket auf die Indoor-Halle umbuchen.

Fazit

Das Labyrinth am Hofer Untreusee ist ein Erlebnis für Klein und Groß. Mit seinem wechselnden Streckensystem und dem außergewöhnlichen Aufbau ist Rätselspaß für alle garantiert. Inmitten des Erholungsgebietes kannst du im Labyrinth außerdem einen Junggesellenabschied oder einen Kindergeburtstag feiern.

