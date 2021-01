Corona

Die einen knnen es kaum noch abwarten, whrend andere schon beim Anblick einer Spritze das Weite suchen. Die Nation scheint in Impfgegner und Befrworter gespalten zu sein. In der Facebook-Gruppe "Was braucht der Landkreis Haberge?" wollten wir daher wissen, wer hier bereits gegen geimpft wurde, wer noch darauf warten muss und wer diegenerell ablehnt.