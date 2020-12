Knetzgau vor 1 Stunde

Lokale Wirtschaft

Volle Auftragsbücher trotz Corona: Warum bei Maincor in Knetzgau die Produktion gerade 24/7 läuft

Während andere Betriebe mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen haben, laufen beim Kunststoffrohr-Hersteller Maincor in Knetzgau die Maschinen aktuell rundum die Uhr - an sieben Tagen in der Woche. Sogar die Geschäftsführer packten schon in der Fertigung mit an.