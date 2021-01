Ulrike Hahn war die Erleichterung beim Telefongespräch deutlich anzuhören. Seit einigen Tagen ist das Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Zeil coronafrei. "Wir sind heilfroh, dass es so ist. Wir haben das Tal durchschritten", sagt Ulrike Hahn, die sich im Bezirksverband Unterfranken der Arbeiterwohlfahrt um 17 Seniorenheime und eine Reha-Einrichtung in Unterfranken kümmert.