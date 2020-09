Toni Di Napoli & Pietro Pato veranstaltet im Großen Kursaal in Bad Bocklet am Montag, 21. September, ein Konzert mit Liedern, die jeder kennt. Die "Tenöre-4-you" präsentieren Lieder in Pop-Klassik Mischung mit Live-Gesang in italienischem Gesangsstil, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Licht-Show rundet die Veranstaltung ab, die um 19.30 Uhr beginnt. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Staatsbad und Touristik und unter www.eventim.de . Foto: Christian Weißkirchen