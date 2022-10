Kurzfristig angesetzt hatte der Ortsverband Bad Brückenau der Senioren-Union (SEN) eine Vorstandssitzung. Bei dem Treffen ging es in erster Linie um die Terminabstimmung für das letzte Quartal 2022. Ausführlich diskutiert wurde darüber hinaus bereits jetzt, welche Angebote im Jahr 2023 für die ältere Generation interessant sein könnten.

Ortsvorsitzende Hildegard Schöbel-Bossinger machte auf den "Fachtag Mobilität" aufmerksam, der am Samstag, 15. Oktober, zwischen 10 und 16 Uhr in der Georgi-Kurhalle und auf dem Außengelände über die Bühne geht. Diese Veranstaltung mit Informationen, Vorführungen und Testmöglichkeiten verschiedener Hilfsmittel ist ein Gemeinschaftsprojekt der Brückenauer Rhönallianz und des Seniorenbeirats der Stadt.

Festgehalten wird auch heuer an der Tradition des Gänse-Essens. Für die gemütlichen Zusammenkünfte sind der 17. und der 23. November ins Auge gefasst. Die Adventsfeier mit festlicher Musik und besinnlichen Wortbeiträgen findet voraussichtlich am 1. Dezember statt.

Als "gute Sache" wertete das Gremium ein Angebot des Bayerischen Roten Kreuzes, das speziell für Senioren einen Erste Hilfe-Lehrgang durchführen könnte. Hier will der Vorstand mit den Verantwortlichen Kontakt aufnehmen. Das Programm für 2023 soll wieder eine Mischung aus Information und Unterhaltung werden. Geplant sind Halbtagstouren, bei denen sich beispielsweise ein Unternehmen für Hofprodukte in Neuwirtshaus, eine Schnapsbrennerei in Wartmannsroth, die Trimburg oder die Marktgemeinde Wildflecken vorstellen. Eine Rundfahrt über den dortigen Truppenübungsplatz könnte laut Reiseleiter Adolf Kreuzpaintner "wahrscheinlich sogar einmal auf einer ganz neuen Route verlaufen". Hildegard Schöbel-Bossinger will sich um einen Besuchstermin bei Brückenaus Bürgermeister Jochen Vogel kümmern, um ihm bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. bpr