Der Förderverein St. Gangolf lädt am ersten Adventswochenende, am Samstag, 28. November, um 19.30 Uhr zu einem Benefiz-Adventskonzert mit dem Vokalensemble Quintessenz in die Gangolfskirche in die Bamberger Theuerstadt ein. Unter dem Motto "Joy to the World" werden Veit Meier, Tobias Leidner, Johannes Först und Michael Zeder adventliche, abendliche, weihnachtliche, nachdenkliche und freudige Lieder aus fünf Jahrhunderten präsentieren. Quintessenz hat sich seit ihrem gemeinsamen Musizieren am Bamberger Franz-Ludwig-Gymnasium in über zehn Jahren mit einem facettenreichen Repertoire einen festen Platz im fränkischen Kulturleben ersungen und konzertiert regelmäßig im gesamten süddeutschen Raum. Karten gibt es schon jetzt bei Betten Friedrich, Obere Königsstraße 43, Tel. 0951/27578. Der Erlös der Veranstaltung fließt in die Generalsanierung von St. Gangolf, Bambergs ältester Kirche. Alle Hygiene- und Sicherheitsregeln werden beachtet - auch beim geplanten anschließenden adventlichen Umtrunk vor der Kirche. Foto: Quintessenz