Mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro unterstützt die Sparkasse Coburg-Lichtenfels die Arbeit der Tafel Burgkunstadt . „Wir haben von dem großen Kundenzustrom bei der Tafel gehört. Da ist es für uns selbstverständlich, dass wir die Tafel mit einer Geldspende unterstützen“, sagte Stefan Schneyer, Pressesprecher der Sparkasse Coburg-Lichtenfels, beim Gespräch in den Räumen der Tafel.

Zustrom reißt nicht ab

Mit großem Interesse schaute er sich in der Ausgabestelle um und ließ sich vom Tafel-Vorsitzenden Herbert Mayer den Ablauf einer Lebensmittelausgabe erläutern. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir immer wieder abwägen müssen, ob wir den Kundenandrang noch bewältigen können oder wie wir die Abläufe optimieren können“, erklärte Mayer.

Derzeit reißt der Zustrom neuer Kunden nicht ab. Zum Glück kann sich der Vorstand auf ein bewährtes Team von Ehrenamtlichen verlassen, die bei Ausfällen einspringen.

Eine ganz wichtige Stütze an den Ausgabetagen sind die Helferinnen und Helfer, die selbst Tafelkunden sind und als Dolmetscher fungieren können. „Das gibt auch den neuen Kunden von Anfang an mehr Sicherheit und so manches Problem kann schon im Vorfeld gelöst werden“, so Mayer.

Neben den Ausgabegruppen, die in der Regel alle 14 Tage kommen, gibt es die Fahrerteams, die von Dienstag bis Donnerstag die gespendeten Lebensmittel bei den Einzelhändlern abholen. Ab Mittwochnachmittag sortiert eine weitere Gruppe die Lebensmittel vor. red