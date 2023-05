Über 60 Frauen und Männer erinnerten sich kürzlich bei sommerlichen Temperaturen an den Tag, an dem sie vor 25, 40, 50, 60, 65, 70, 75 oder gar 80 Jahren in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer zum ersten Mal die Heilige Kommunion empfingen.

Vor der kirchlichen Feier erhielten die Kommunionjubilare ihre Erinnerungssträuße im Pfarrhof, wo sie vom Uetzinger Pfarrer i.R. Hans Hübner zusammen mit den Kommunionkindern abgeholt wurden. Unter den Klängen der Musikkapelle Uetzing folgte der feierliche Einzug in die Pfarrkirche.

Auch den Verstorbenen gedacht

Die Lesung wurde von Andrea Kerner vorgetragen. Die Fürbitten wurden von verschiedenen Jubelkommunikanten aus den Jahrgängen vorgetragen. Musikalisch wurde der Gottesdienst von der Blaskapelle Uetzing und Christian Geldner an der Orgel festlich umrahmt. Roswitha Klemenz sang das Halleluja und das Kyrie.

Für die verstorbenen Klassenkameraden brannte eine Kerze mit Trauerflor.

Nachdem die Jubilare unter feierlichem Glockengeläut aus der Pfarrkirche ausgezogen waren, erzählten sie sich beim gemeinsamen Mittagessen Erlebnisse, insbesondere aus der Schul- und Jugendzeit.

Anschließend versammelten sich alle wieder in der Pfarrkirche zu einer Dankandacht. gkle