Heute kaum noch vorstellbar – aber bis vor gut fünf Jahrzehnten war die Kulmbacher Polizei im Rathaus der Stadt untergebracht. Im Erdgeschoss des historischen Verwaltungsgebäudes am Markt-platz waren die Diensträume der damaligen Stadtpolizei zu finden. Mit dem 30. September 1972 endete jedoch eine Ära. Die Stadtpolizei wurde verstaatlicht und zog aus dem Rathaus aus.

Im Rahmen einer Feierstunde wurde dieses besondere Datum mit ehemaligen Kulmbacher Stadtpolizisten im Rathaus coronabedingt mit zeitlicher Verzögerung gewürdigt. Oberbürgermeister Ingo Lehmann empfing die Gesetzeshüter von damals im historischen Sitzungssaal, in dem Schautafeln auf die bewegte Historie der Stadtpolizei hinwiesen. „Im Mai 1971 waren die Würfel im Kulmbacher Stadtrat gefallen“, blickte OB Lehmann in seinem Grußwort zurück. „Mit 17 zu 8 Stimmen hat unser Stadtrat damals schweren Herzens seine Entscheidung getroffen. Die Kulmbacher Stadtpolizei wurde verstaatlicht. Der Freistaat Bayern übernahm unsere kommunale Polizei .“

Dies war damals kein Einzelfall. Mehr und mehr Städte und Gemeinden mit eigener Polizei hatten beim bayerischen Innenministerium einen entsprechenden Antrag auf Verstaatlichung gestellt. Fast immer waren finanzielle Aspekte der ausschlaggebende Grund dafür.

„Vor allem möchte ich Ihnen allen im Namen unserer Stadt von Herzen Dankeschön für Ihren jahrelangen, wertvollen Einsatz für unsere Kulmbacherinnen und Kulmbacher sagen“, so der Oberbürgermeister. „Sie haben damals bestens für die Sicherheit unserer Bevölkerung gesorgt, wahren im wahrsten Sinne des Wortes unsere Schutzmänner.“

Manfred Huhs, der Sprecher der ehemaligen Kulmbacher Stadtpolizisten, freute sich sehr, dass dieses Jubiläum im feierlichen Rahmen begangen wird. „Manchmal fragen wir uns, wenn wir Bilder von damals sehen: Ist es schon 50 Jahre her, dass wir hier unseren Dienst erbracht haben? Unsere Zeit im Rathaus damals war eine ganz besondere“, blickte Huhs mit seinen Kollegen zurück. „Mit dem Ende der Polizei im Rathaus kam übrigens auch das Ende der blauen Polizeiuniform. Danach gingen wir in braun-grüner Uniform auf Streife.“

Peter Hübner, Chef der Kulmbacher Polizeiinspektion, würdigte zusammen mit seinem Stellvertreter Klaus-Peter Lang die großen Verdienste der pensionierten Kollegen. „Ich schaue hier in viele vertraute Gesichter. Ich bin dankbar, dass wir heute in diesem wunderbaren Rahmen zusammengekommen sind, um gemeinsam die Geschichte unserer Stadtpolizei Revue passieren zu lassen.“ In gemütlichem Ambiente wurden im Anschluss an die Feierstunde Erinnerungen und Anekdoten sowie Bilder von damals ausgetauscht. red