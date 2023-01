Vor mehr als 600 Jahren war der erste Nachtwächter im mittelalterlichen Kulmbach mit Horn und Hellebarde unterwegs und schützte die Menschen vor nächtlichen Gefahren. Heute ruft der Nachtwächter jeden letzten Samstag im Monat zu einer spannenden Zeitreise in die Vergangenheit auf, wie die Stadt mitteilt.

Einmal im Monat

An ausgewählten Terminen geht es zu Fuß mit dem Nachtwächter im historischen Gewand durch die Kulmbacher Altstadtgassen. Die erste Führung in diesem Jahr findet am Samstag, 28. Januar, um 20 Uhr statt. Weitere Termine für 2023: 25. Februar, 25. März, 29. April, 27. Mai, 24. Juni, 29. Juli, 26. August, 30. September, 28. Oktober, 25. November und 30. Dezember.

Treffpunkt Stadthalle

Treffpunkt für die Führungen ist an der Dr.-Stammberger-Halle jeweils um 20 Uhr. Der Rundgang dauert ca. 1,5 Stunden und kostet fünf Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder bis 18 Jahren.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine telefonische Voranmeldung bei der Tourist-Information der Stadt Kulmbach unter Telefon 09221 / 9588-0 gebeten. red