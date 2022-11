Georg Hagel , Regionalkantor für die Dekanate Coburg und Kronach sowie Basilika-Organist in Vierzehnheiligen, besucht am Freitag, 4. November, die Pfarrkirche St. Heinrich in Steinbach am Wald . Dort steht eine Besichtigung der dortigen Orgel an. Sie ist ein Modell der Orgelbaufirma Hey aus der Röhn.

Zweimal im Jahr, immer im Frühjahr und Herbst, kommt Hagel in eine der verschiedenen Kirchen im Frankenwald. Dabei will er mit den dortigen Organisten die verschiedenen Orgeln besichtigen; aber auch denjenigen, die sich für die „Königin der Instrumente“ interessieren, deren Funktionsweise bzw. das Orgelspielen näherbringen.

Möglichkeiten der Improvisation

Die Organisten tauschen sich hierbei untereinander aus, während Hagel sowohl deren Fragen beantwortet als auch die der Besucher. Es wird neue Orgelliteratur vorgestellt und neue Möglichkeiten des liturgischen Orgelspiels und der Improvisation aufgezeigt. Ein besonderer Punkt ist die Vorstellung der Ausbildungsmöglichkeiten der diözesanen Kirchenmusikerausbildung. Aber auch das Selberspielen der Steinbacher Orgel ist möglich. Zum Abschluss des Abends zeigt Hagel noch einmal sein Können an der Orgel bei einem kleinen Orgelkonzert. Alle Kirchenmusiker und Organisten sowie auch alle anderen Interessierten sind zu diesem Treffen am kommenden Freitag um 18 Uhr in die Ludwigsstädter Straße 38 eingeladen. hs