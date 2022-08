Bereits mit der 37. Gruppe absolvierte die Feuerwehr Reuth die Leistungsprüfung und bestand diese mit Bravour. Diesmal erhielt man von der Nachbarwehr Weißenbrunn mit drei Kameraden Unterstützung. Diese waren als Gruppenführer Oliver Wohlrath, Johannes Schrepfer und der neue evangelische Pfarrer Matthias Maaß.

Kreisbrandinspektor Frank Fischer , der mit Kreisbrandmeister Roland Schedel und Nadine Hempfling als Schiedsrichterin die Leitung hatte, lobte die gute und stetige Arbeit der Wehrleute. Die Mischgruppe, in der auch zwei Frauen mitwirkten, zeige das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Feuerwehren . Bürgermeister Jörg Neubauer freute sich darüber, dass er nun zum ersten Mal in seiner Amtszeit einer Leistungsprüfung in der Gemeinde Weißenbrunn nach der Corona-Pause beiwohnen konnte und gratulierte herzlich. Kommandant Heinrich Roth und Vorsitzende Tanja Renner dankten den Wehrleuten für ihre Bereitschaft.

Bestanden haben: Martin Lugsch (Gold-Rot), Melanie Roth (Gold-Grün), Tobias Roth (Gold-Blau), Christopher Brehm und Oliver Wohlrath (beide Silber), Natalie Brehm, Matthias Maaß und Johannes Schrepfer (alle Bronze). Die Modulare Trupp Ausbildung (MTA) bestanden zusätzlich Natalie Brehm, Christopher Brehm, Matthias Maaß und Johannes Schrepfer.

Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein wurde Frank Renner, der schon längst die Höchststufe Gold-Rot erreicht hatte, für seine unermüdliche Mitarbeit als mehrfacher Wiederholer besonders gewürdigt. Scherzhaft überreichte man ihm unter tosendem Beifall die „anthrazitfarbene“ Medaille mit einem Präsent. dw