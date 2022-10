Bei der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Steinwiesen wurde jetzt Manfred Hahn zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Seit 31 Jahren hält er der Kameradschaft die Treue, davon stand er 23 Jahre an der Spitze des Vereins.

Zahlreiche Projekte hat er in seiner Amtszeit zusammen mit seiner Führungsmannschaft durchgeführt, sei es die Renovierung des Ehrenmals, Spenden an soziale Projekte, der Kauf einer Immobilie, die zum Vereinsheim umgebaut wurde, Anschaffung einheitlicher Uniformjacken und Dirndl für die Frauen . Mit den neuen Poloshirts repräsentieren die Kameraden ihren Verein seit 2014 auch im Freizeitsektor. Ausflugsfahrten, Vereinsfeste, Faschingstänze – Manfred Hahn war stets an vorderster Front dabei. Für seine Verdienste um die Kameradschaft wurde er nun zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Die Urkunde erhielt er nicht nur von seinem Nachfolger, Vorsitzendem Lukas Richter, sondern auch vom stellv. Präsidenten des BKV, Gottfried Betz.

Hauptkassier Holger Deuerling führte mit Witz und mit persönlichen Worten durch den gelungenen Ehrungsabend. Als Erstes standen Vereinsehrungen auf dem Programm. Langjährige Mitglieder, die vor zehn, 20, 40 und 50 Jahren zur Kameradschaft kamen, erhielten Urkunde und Anstecknadel bzw. Treuekreuz. Die Geehrten für die Jahre 2020 bis 2022 waren:

Zehn Jahre: Jürgen Kämpfer, Beate Müller, Daniel Schmitt und Lukas Richter; 20 Jahre: Michael Koch , Edeltraud Beyer, Steffen Beyer und Maria Deuerling; 40 Jahre: Peter Wahlich, Konrad Weiß und Walter Schmittdorsch; 50 Jahre: Gerhard Welsch und Hans Kolb.

Aus der Hand des stellvertretenden Präsidenten des BKV, Gottfried Betz, erhielten folgende Männer und Frauen Urkunde und Ansteckkreuz bzw. Verdienstbrosche:

Manfred Hahn (Verdienstkreuz in Silber am weiß-blauen Band); Michael Geiger und Wolfgang Richter (Fähnrichverdienstkreuz in Bronze), Roland Kuhnlein (V2) und Ludwig Deuerling (V3) (Ehrenkreuz in Gold am weißblauen Band); Karl-Heinz Birke und Steffen Beyer (Ehrenkreuz in Silber am weißblauen Band); Lukas Richter und Holger Deuerling (Ehrenkreuz in Bronze am weißblauen Band); Dagmar Hahn, Susanne Deuerling, Ramona Beyer und Edeltraud Beyer (Verdienstbrosche für Frauen in Bronze).

Im Namen des Verbandes der Reservisten zeichnete Manfred Hahn den Stabsunteroffizier bei der Bundeswehr Daniel Schmitt mit der Treuenadel für zehnjährige Mitgliedschaft aus.

Der stellvertretende Präsident und Bezirks- und Kreisvorsitzende Gottfried Betz lobte das Engagement der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Steinwiesen , die im Moment der aktivste Verein im Bezirk sei. Gerade die junge Führung habe gezeigt, dass man auch in schweren Zeiten junge Leute motivieren könne.

Es gibt zurzeit viel negative Schlagzeilen, auch die Teilnahme der Vereine bei Veranstaltungen lasse zu wünschen übrig, aber wenn Vorstand und Vereinsleitung vorangehen, dann blieben auch die Mitglieder dabei, so Betz, der allen Geehrten für ihren Einsatz für die Kameradschaft dankte und Holger Deuerling für die gelungene Präsentation. sd