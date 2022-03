Neben Ehrungen stand die Anpassung der Mitgliedsbeiträge im Fokus der Hauptversammlung des Frankenwaldvereins Wallenfels , dessen Aktivitäten sich zuletzt auf Instandhaltungen und Wegearbeit konzentrierten.

Der Ortsgruppe gehören aktuell 432 Mitglieder jeglicher Altersgruppen an. Mit Sorge habe man die Nachrichten über die finanzielle Situation des Hauptvereins zur Kenntnis genommen, so Obmann Jürgen Schlee. Am erklärten Ziel der eigenen Ortsgruppe, zum Jahresende eine schwarze Null schreiben zu wollen, halte man fest. Deshalb sei eine Anpassung der eigenen Mitgliedsbeiträge alternativlos, warb Kassierin Elke Klug-Mähringer für die später einstimmig beschlossene Erhöhung der jährlichen Abgaben, von denen nur ein geringer Anteil in der Kasse der Ortsgruppe für die eigene Aufgabenerfüllung verbleibe.

Künftig wird von den erwachsenen Mitgliedern ab 18 Jahren ein Jahresbeitrag von 24 Euro erhoben. Ehegatten und Jugendliche entrichten 12 Euro für die Mitgliedschaft. Interessant ist auch künftig die Familienmitgliedschaft, in der Eltern und alle Kinder unter 18 Jahren im Verein integriert sind. Hierfür wird ein Betrag von 36 Euro eingezogen. Bei Alleinerziehenden sinkt dieser Betrag auf 24 Euro .

Die Wallenfelser Ortsgruppe wird am 22. Mai auf dem Gelände des Bildungszentrums die Frühjahrssternwanderung des Frankenwaldvereins ausrichten. Zahlreiche Wanderer aus den derzeit 60 Ortsgruppen werden dann zu Gast in der Flößerstadt sein. Interessant werde eine geführte Wanderung auf dem geplanten Baumpfad um den Silberberg.

In der Jahresversammlung wurde Michael Mähringer für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Auf 25-jährige Mitgliedschaft beim Frankenwaldverein können blicken: Peter Hänel (Altbürgermeister), Jens Korn (Erster Bürgermeister), Günther Kremer, Marga Müller, Gisela Neuner-Leipold, Elfriede Sattler, Inge Simon (Reichenbach), Manfred Werner, Burkhard Zeuß und Elfriede Zeuß. js