Landrat Klaus Löffler zeigte sich beeindruckt von den Aktivitäten der Feuerwehr Fischbach . Bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Söllner konnte der Landkreischef die Feuerwehrfrau Melanie Thiel für 25-jährige Dienstzeit ehren und gratulierte zur Verleihung des silbernen Ehrenzeichens mit Urkunde des Freistaates Bayern.

Melanie Thiel entstammt einer Feuerwehrfamilie, sowohl ihre Eltern als auch ihr Ehemann sind in der Fischbacher Wehr engagiert sind. Die Geehrte ist stellvertretende Gruppenführerin und hat mehrere Prüfungen für Leistungsabzeichen geschafft.

Landrat Löffler lobte die Gesamtstärke der Fischbacher Wehr, die mit 50 Aktiven eine der stärksten Wehren im Landkreis stelle. Laut Erstem Vorsitzenden Bernd Bassing zählt der Verein 253 Mitglieder, die sich rege am Dorfgeschehen beteiligen. Zu den Aktivitäten der Feuerwehr zählte das Johannifeuer, das Dorfplatzfest, ein Grillabend und ein Kameradschaftsabend.

Erster Kommandant Frank Wich berichtete von 25 Einsätzen und dem arbeitsreichsten Jahr in der Geschichte der Wehr, die insgesamt 56 Aktive zählt, wovon sechs Jugendliche sind und sechs Frauen aktiv sind. Zu den Einsätzen kommen 27 Übungen, weitere Schulungen und Ausbildungslehrgänge dazu. Darüber hinaus nahm die Jugendgruppe unter Jugendwart Dietmar Hempfling an 17 Übungen teil und Kilian Wegner absolvierte die Jugendflamme und nahm mit Linus Wegner und Niklas Wich am Wissenstest erfolgreich teil. eh