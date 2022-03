Zur „Kupfervenus“ von Andrea Partheymüller-Gerber haben sich Cranachs Adam und Eva in einer für „ Kronach leuchtet“ typischen Fassung gesellt. In ihrem Blog auf der Internetpräsenz von „ Kronach leuchtet“ schildert Pressereferentin Oda Gräbner das Projekt folgendermaßen: „Unser Team beleuchtet das Lucas-Cranach-Andenken. Diese Interpretation des Adam-&-Eva-Bildes Lucas Cranachs fällt bewusst aus dem Rahmen. Eine 3D-Animation in 14 Sequenzen bespielt die Silhouetten des weltbekannten Liebespaares. Die Themen sind so aktuell wie zeitlos: Frieden, Freiheit und das Verhältnis von Mann und Frau.“ Anlass für die leuchtende Cranach-Adaption ist der 550. Geburtstag des Künstlers. In der Amtsgerichtsstraße ehrt der Verein „1000 Jahre Kronach “ bis 27. März den großen Sohn der Stadt. red