Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion Kitzingen am Montag gemeldet worden. In beiden Fällen hofft die Polizei laut ihrem Bericht auf Hinweise von Zeugen.

Die erste Fahrerflucht ereignete sich laut Polizeibericht im Verlauf der vergangenen Tage in der "Kitzinger Straße" in Sulzfeld am Main. Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Sonntag, 12.25 Uhr, wurde ein roter Alfa Romeo auf dem Mainparkplatz von einem unbekannten Fahrer angefahren. Dabei entstand an der Stoßstange hinten rechts ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Die zweite Fahrerflucht ereignete sich am Samstag zwischen 13.30 und 0 Uhr in der "Dr.-Eugen-Schön-Straße" in Volkach. Dort beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer oder eine Fahrerin einen schwarzen 5-er BMW am rechten hinteren Kotflügel. Hier beläuft sich der Schaden auf rund 650 Euro.

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen entgegen: Tel. (09321) 1410.