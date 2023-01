Der Projektchor Cantemus aus Sommerach wird am Sonntag, 29. Januar, 10.30 Uhr den Gottesdienst in der Kirche Mariä Schutz auf der Vogelsburg Volkach und am Sonntag, 4. Februar, 17.30 Uhr, die Messe in der Augustinerkirche Würzburg musikalisch umrahmen.

Unter der Leitung von Kirchenmusiker Martin Gál werden die rund 35 Sängerinnen und Sänger geistliche Lieder von zeitgenössischen Komponisten präsentieren und mit berührender Melodik und viel Klangvolumen ihr Repertoire erklingen lassen, wie es in der Ankündigung heißt.