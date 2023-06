Peter Tramski in Albertshofen feierte seinen 80.Geburtstag. Er wurde in der Kriegszeit am 31. Mai 1943 in Frankfurt am Main geboren. Viele Zeit verbrachte er dort mit seiner Oma im Luftschutzkeller.

Der Vater kehrte nach drei Jahren aus amerikanischer Gefangenschaft zurück. In Frankfurt wurde Peter dann eingeschult. Tramskis Eltern hatten sich im Albertshofen kennen gelernt, sein Vater Stefan Tramski war Polizeibeamter. Sie bauten ein Haus und wohnten in dem Gärtnerdorf, wo auch Peter die Volksschule besuchte. Danach wechselte er nach Kitzingen aufs Gymnasium: "Damals hatte ich sogar eine Aufnahmeprüfung in Religion", schmunzelte er. Nach dem Schulabschluss schlossen sich zwei Jahre Bundeswehr an, die er bei den Sanitätern und der Luftwaffe leistete.

Der Jubilar studierte Mathematik sowie Physik und absolvierte seine Referendarzeit in München-Pasing und in Lohr. Danach führte sein Weg an die Realschule Dettelbach, dort blieb er als Konrektor bis zu seinem Ruhestand. Anfangs der 80er Jahre bekam die Realschule für 10.000 D-Mark den ersten Computer und Tramski begann, über Computer-Technik zu schreiben. Er weckte damit das Interesse von über 1000 Lehrerinnen und Lehrern für die Computer-Technik. Insgesamt 13 Bücher verfasste der Jubilar darüber. Seit 1990 unterstützte ihn dabei seine Frau Annelie.

1991 heiratete das Paar in Albertshofen. Seine Frau Annelie arbeitete in Würzburg bei der SPD, Peter Tramski schrieb mit ihr viel für SPD-Zeitungen und trat dann in die Stapfen der ehemaligen SPD-Bürgermeisterin Heidi Reitmeier. Über 30 Jahre ist er inzwischen SPD-Mitglied, zwölf Jahre brachte er sich im Gemeinderat ein und engagierte sich vor allem im Rechnungsprüfungsausschuss.

Aus seiner ersten Ehe hat Peter Tramski zwei Töchter, Susanne und Ursula. Er freut sich besonders über seine zwei Enkelkinder: Julian, der extra aus Irland zum Opa zu Besuch kam, und Nina aus Schwanfeld.

Zum Geburtstag gratulierte dem Jubilar Bürgermeister Horst Reuther mit einem Weinpräsent.