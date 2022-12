"Kommen Sie zu uns, wenn Sie Hilfe brauchen: in das Landratsamt und auch zur Beratungsstelle des Sozialverbandes VdK", rief die stellvertretende Landrätin Susanne Knof den zahlreichen Mitgliedern bei der VdK-Weihnachtsfeier in Dettelbach zu. Im Landkreis Kitzingen gebe es zur Zeit etwa 11.000 VdK-Mitglieder, davon etwa 600 allein in Dettelbach. In den aktuell schwierigen Zeiten mit Inflation und Kriegsangst kämen immer mehr gerade ältere Menschen in große Schwierigkeiten, sie würden sich aber nur selten trauen, Hilfe und Beratung zu erbitten und in die Beratungsstelle des VdK-Kreisverbands in der Würzburger Straße 23 in Kitzingen zu kommen.

In Härtefällen könne der VdK mit seiner anerkannt guten Beratung immer wieder weiterhelfen, so Knof. Von dem früheren Verein für Kriegsversehrte sei der VdK zu einem großen Sozialverband mit viel Kompetenz gewachsen. Der stellvertretende VdK-Kreisvorsitzende Helmut Schleyer berichtete dann über die zahlreichen Beratungs- und Hilfsmöglichkeiten seines Verbands.

Dettelbachs Bürgermeister Matthias Bielek freute sich, dass er das erste Mal in seiner jetzt zweieinhalbjährigen Amtszeit bei einer VdK-Versammlung dabei sein durfte. Er ermutigte die Mitglieder, nach den schwierigen Corona-Jahren sich jetzt wieder regelmäßig zu treffen, miteinander ins Gespräch zu kommen und so auch andere Menschen in ihrer Not zu unterstützen. Bielek zeigte auch Solidarität mit den teilweise schwer erkrankten Dettelbacher VdK Mitgliedern und übermittelte Genesungswünsche. Den Verantwortlichen im Ortsverband dankte er für ihr lebendiges und aktives Engagement.

Stellvertretender Vorsitzender Julius Voll berichtete von vielen Aktionen im vergangenen Jahr. Dazu zählten mehrere Ausflüge, aber auch eine Tagesfahrt nach Dinkelsbühl und eine Fünf-Tagesfahrt in die Steiermark.

Nach einem Weihnachtliedersingen mit Rita Seltsam am Akkordeon gab es noch Ehrungen. Mit Urkunde und Ehrennadel würdigten die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Julius Voll und Angelika Heußner-Bördlein zehn Mitglieder: Valentin Barthel, Anita Doppelhammer, Josef Gruber, Birgit Hartmann, Ute Hornung, Karl Müller, Karlheinz Schmitt, Christian Söder und Arnold Stühler für jeweils 25 Jahre Mitgliedschaft sowie Peter Lauer für 30 Jahre Treue zum VdK.