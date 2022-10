Willanzheim vor 1 Stunde

Frau Paul und der "Wengert's Stickl"

Zu einem unterhaltsamen Seniorennachmittag hatte Ilse Wolbert, die Vorsitzende des Seniorenkreises St. Martin, ins Willanzheimer Martinushaus eingeladen. Als besonderer Gast erfreute Kreisheimatpflegerin Doris Paul die zahlreich erschienenen Seniorinnen und Senioren mit originellen fränkischen Mundartgedichten und lustigen Geschichten und zog damit die Zuhörer in ihren Bann. Manche Beiträge stammten aus der Feder von Erna Paul, der Mutter von Doris Paul, die ebenfalls manches in Mundart verfasste, was allgemein gut verstanden und mit viel Beifall belohnt wurde. Mit einem mitgebrachten "Wengert's Stickl" (Wengertsstock) erzählte Doris Paul in humorvoller Art vieles aus dem heimatlichen Brauchtum im Winzerjahr. Ilse Wolbert dankte ihr abschließend mit fränkischen Köstlichkeiten aus der nahe gelegenen Hagenmühle. Zum Schluss waren sich alle einig und meinten: "Dess waar e schönner Nochmidoch!"