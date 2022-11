Gerade die Bosch-Rexroth Beschäftigten in Volkach sind erfahren, was Warnstreiks und Tageswarnstreiks angeht. So endete die Streikwoche der IG Metall Würzburg diesen Freitag mit einem Warnstreik bei Bosch-Rexroth in Volkach, wie es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft heißt.

130 Beschäftigte beteiligten sich an dem Ausstand und legten die Arbeit nieder. Vor dem Werkstor versammelten sich die Kolleginnen und Kollegen zur Kundgebung. Sabine Witte, Gewerkschafssekretärin bei der IG Metall Würzburg, freute sich über den starken Zuspruch.„Entschlossene Metallerinnen und Metaller, sichtbar mit unseren Fahnen und Bannern – das ist großartig und bestärkt uns alle für unsere Tarif-Forderung: Acht Prozent mehr Geld in unsere Geldbeutel. Das ist notwendig, das haben wir verdient“, wird Witte in der Mitteilung zitiert. Im gleichen Tenor sprachen die betrieblichen Redner davon, dass die Lohnforderung von acht Prozent „völlig richtig ist“. Sie unterstrichen, dass die „Boschler in Volkach jederzeit bereitstehen“, wenn weitere Aktionen erforderlich werden.