Im Kreis ihrer Familie feiert Anna Glöggler ihren 90. Geburtstag. Auch Bürgermeister Matthias Bielek überbrachte mit einem Blumenstrauß die besten Glückwünsche der Dettelbach. Zufrieden lächelnd und mit wachen Augen sitzt Anna Glöggler in ihrem Esszimmer. Im Wohnzimmer steht ein Geburtstagstisch, wo üppig und leuchtend zahlreiche Blumengrüße den Raum schmücken.

1933 wurde die Jubilarin in Ungarn geboren. Im Jahre 1944 wurde das Land durch die Russen besetzt. In dieser Zeit starb auch ihre Mutter. Enteignet und aus ihrer Heimat vertrieben, musste die Familie ihre Reise in Viehwaggons Richtung Deutschland antreten. Hier in Deutschland wurden ihnen Zimmer in Gastfamilien zugewiesen. Willkommen waren sie auch dort anfangs nicht.

Schon mit vierzehn Jahren zog Anna Glöggler nach Köln, um dort eine Stelle als Haushaltsmädchen in einer feinen Villa anzutreten. Die Bezahlung war für damalige Verhältnisse gut, doch glücklich wurde sie dort nicht. So zog sie mit neunzehn Jahren wieder zurück ins Unterfränkische, nahm dort eine Arbeit auf und landete schließlich in Dettelbach.

Im Schützenhaus die große Liebe gefunden

Im hiesigen Schützenhaus lernte sie ihren Ehemann kennen, welchen sie 1960 heiratete. Drei Kinder zog sie groß und arbeitete zusätzlich im hauseigenen Unternehmen für Bestattungen und Trauerfloristik, welches durch ihren Ehemann bereits in zweiter Generation angeführt wurde. Ihr Sohn Alfons Glöggler erinnert sich, dass seine Mutter manchmal noch spät Abends in der Gärtnerei Kränze band. Ihre Schwiegermutter pflegte sie zusätzlich beinahe zehn Jahre.

Im Jahre 2006 starb ihr geliebter Mann nach 46 Ehejahren, 2018 musste sie einen weiteren Schicksalsschlag hinnehmen, als ihre Tochter von ihr ging. Nach einem arbeitsreichen und nicht immer leichtem Leben sind ihre Knochen zwar etwas müde, aber zufrieden sei sie heute im Kreis ihrer Familie und eines fand habe sie sicher - eine Heimat, wo sie Wurzeln schlagen konnte und bleiben kann.