In Kooperation mit der Scheinfelder Bäckerei Mergenthaler werden nach dem Vorabendgottesdiensten am Samstag, 25. März, sowie den Gottesdiensten am Sonntag, 26. März, in Iphofen, Dornheim, Seinsheim, Tiefenstockheim und Hüttenheim sogenannte Soli-Brote verkauft. Dies teilt Andrea M. Friedrich, Pastoralreferentin im Seelsorgebereich Dreifrankenland im Steigerwald, mit. Die 750 Gramm schweren Laibe sind mit einem Kreuz versehen und werden für 3, 50 Euro angeboten. Vom Verkaufspreis erreicht ein Euro das kirchliche Hilfswerk Misereor. Die Gelder dieser bundesweiten Aktion von Misereor, dem Frauenbund und vieler Pfarreien fließen in diesem Jahr in das Projekt "Rescue Dada" in Kenia, das Mädchen rehabilitiert, die auf der Straße leben und ihnen eine Schul- bzw. Ausbildung ermöglicht.

Wer sich an der Aktion beteiligen und ein Brot erwerben möchte, kann sich bis zum 19. März in die dafür vorgesehenen Listen in den Kirchen eintragen.