Das Duo Miro verzaubert den Sommerabend im Heinrich-Kirchner-Skulpturengarten mit Liedern aus allen Epochen zum Schmunzeln, Träumen und Nachdenken. Auf dem Programm stehen unter anderem. Werke von Francis Poulenc , Benjamin Britten, Georg Kreisler , Richard Strauß und Stefan Wolpe. Die Konzertsängerin Maria van Eldik wird begleitet von dem Pianisten Christoph Orendi. Als Duo Miro gestalten sie gemeinsam Lieder- und Konzertabende .

Maria van Eldik war Mitglied des international renommierten SWR-Vokalensembles Stuttgart und beschäftigte sich dort intensiv mit der Interpretation neuer Musik und mit vielen Uraufführungen in oft 32-stimmigen Werken. Sie gastierte solistisch mit Dirigenten wie Karl-Heinz Holliger, Marcus Creed, Hans Zender und Frieder Bernius. Neben Fernsehproduktionen und unzähligen Live-Konzerten im Rundfunk wirkte sie bei mehreren CD-Produktionen mit, die mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik und dem „Echo Klassik“ ausgezeichnet wurden. Seit 2011 verlegt Maria van Eldik den Schwerpunkt vom Ensemblegesang auf ihre solistische Karriere und fördert parallel den Gesangsnachwuchs als begeisterte Chorleiterin und Gesangspädagogin. Als Vorstandsmitglied der European Voice Teachers Association setzt sie sich seit 2017 für die Vernetzung und Fortbildung von Gesangspädagogen europaweit ein. Seit 2016 wirkt sie als Solistin bei Projekten der „Neuen Vokalsolisten Stuttgart“ mit, zuletzt 2020 mit Simon Rattle und der „Sinfonia“ von Luciano Berio in Berlin.

Christoph Orendi erhielt seine pianistische Grundausbildung bei dem bedeutenden siebenbürgischen Klavierpädagogen Walter Krafft . Orendi absolvierte 2009 zunächst ein Philosophiestudium an der FAU Erlangen und nahm im Anschluss daran 2013 das künstlerisch-pädagogische Studium im Hauptfach Klavier in der Klasse von Prof . Gottfried Rüll an der HfM Nürnberg auf. 2019 schloss Orendi sein künstlerisches Studium im Hauptfach Klavier mit Bestnote ab. Ebenso erfolgreich absolvierte er seinen Master in Musikpädagogik . Parallel dazu studierte er zwei Jahre in den Liedklassen von Prof . Marcelo Amaral und Holger Berndsen. Im Bereich seiner solistischen Tätigkeit engagiert sich Christoph Orendi neben dem traditionellen Repertoire besonders für die Klavierwerke des Theresienstädter Komponisten Viktor Ullmann . Im Bereich der neuen Musik trat Orendi bei Konzerten des renommierten Ensembles „Pegnitzschäfer Klangkonzepte“ auf und spielte in zahlreichen Porträtkonzerten zu Themen der neuen Musik im Neuen Museum Nürnberg. Mit FAU Integra in Erlangen besteht seit 2018 eine erfolgreiche Kooperation in Form von Konzertprojekten. Zuletzt realisierte Orendi im April 2021 den Livestream „Radikale Klangwelten – eine Reise in die Welt der neuen Musik“, ein von der Kulturförderung Erlangen gefördertes Projekt in Zusammenarbeit mit der FU Berlin.

Hier gibt es Karten

Karten für das Erlanger Sommerkonzert 2021 können im Vorverkauf online unter www.erlangen.de/sommerkonzerte oder bei den bekannten Vorverkaufsstellen für acht bzw. vier Euro, plus Vorverkaufsgebühr, und nur unter Angabe der Kontaktdaten erworben werden. Es gibt keine Abendkasse. Das Veranstaltungsgelände darf, bis man seinen Platz eingenommen hat, nur mit FFP2-Maske betreten werden, unter Einhaltung der aktuell geltenden Abstands- und Hygienevorschriften. Das Konzert findet auch bei Regen statt. Der Veranstaltungsort kann über den Fußweg von An den Kellern oder von der Burgbergstraße 71 aus erreicht werden. Einlass auf die Veranstaltungswiese ist ab 30 Minuten vor Konzertbeginn. Die Konzert dauert 60 Minuten. red