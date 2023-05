Die JU Eckental führte Neuwahlen durch. Alle Mitglieder des neuen Ortsvorstandes wurden bei der Jahreshauptversammlung einstimmig (wieder-)gewählt: Ortsvorsitzender Nico Engelhardt, Stellvertreter Alexander Dorn und Sebastian Singer, Schatzmeister Niklas Bölling, Schriftführer Leonardo Dornauer und Tom Duchow, Beisitzer Selina Harrer, Johannes Kubat, Maximilian Loch, Nikolai Loch und Peter Singer , Kassenprüfer Viktor Heß und Claudia Scheimer, Digitalbeauftragter Andreas Pabst. Neben zahlreichen gemeinnützigen Aktionen im Ortsverband konnte die Junge Union Eckental vor allem im Marktgemeinderat innovative Impulse setzen und einen Großteil ihrer wichtigsten Wahlversprechen bereits nach der Hälfte der Wahlperiode einlösen, wurde in der Versammlung hervorgehoben. Doch auch die Mitgliederentwicklung spricht Bände. Denn die Mitgliederzahl konnte sich seit der Neugründung im Jahr 2019 sogar vervierfachen. „Ich bin wirklich unglaublich stolz auf das, was wir in den vergangenen Jahren alles auf die Beine gestellt und umgesetzt haben. Für mich ist klar, die Mission Zukunft geht jetzt erst so richtig los“, so der JU-Vorsitzende Nico Engelhardt. red