Lecker essen und Gutes tun! Das hatte sich die Kulturgemeinschaft Mühlhausen mit einem Bratwurstessen in der Kulturscheune zum Ziel gesetzt. Jetzt ging der Erlös aus der Veranstaltung an den Helferkreis, der sich der Geflüchteten aus der Ukraine annimmt. Im Helferkreis arbeiten Ehrenamtliche aus den Marktgemeinden Wachenroth und Mühlhausen sowie die Kirchen der beiden Gemeinden zusammen.

Richard Simmet aus Wachenroth, der sich um die Flüchtlinge kümmert, konnte aus der Hand des Vorsitzenden der Kulturgemeinschaft Mühlhausen , Hermann Gamperling, einen Scheck in Höhe von 2000 Euro entgegennehmen. Auch die evangelische Kirche Mühlhausen und die katholische Kirche Wachenroth unterstützten den Helferkreis mit zusammen 800 Euro. Geld, das sehr gebraucht werde, freute sich Simmet.

Dankbar ist der Helferkreis auch den örtlichen Firmen, die durch Preisnachlässe oder Sachspenden die Situation der aus dem Krieg Geflüchteten erleichtern. Wie gut die Hilfe funktioniert, zeigen auch die örtlichen Sportvereine: In Wachenroth konnten bereits acht Kinder für die Fußballmannschaft gewonnen werden. In Mühlhausen ist man auf dem Weg dazu. Ein bekannter Sportausstatter aus der Region hat die Sportausrüstung gestellt.

Es könne jedoch noch mehr Hilfe und Unterstützung gebraucht werden, ist aus dem Kreis der Ehrenamtlichen zu hören. Zudem würde man sich über weitere freiwillige Helfer freuen, und finanzielle Unterstützung sei willkommen. Aktuell betreut der Helferkreis in Wachenroth 44 Flüchtlinge . In Mühlhausen sind Flüchtlinge in Privatwohnungen und beim CVJM untergekommen. In Wachenroth kann das Landratsamt auf bis zu 70 Personen aufstocken. Wer spenden möchte:

Spendenkonto: Katholische Kirchenstiftung Sankt Gertrud, IBAN DE 05 7706 9091 0200 4112 05 BIC: GENODEF1SFD

Stichhwort: Ukraine. Evi Seeger