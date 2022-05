Unter dem Motto „Benefizschwitzen“ sammelten die Gemeinde Adelsdorf , „Groove & Move“ und der SC Adelsdorf Spenden für Menschen, die vom Ukrainekrieg betroffen sind. Mit dem breiten und abwechslungsreichen Sportangebot in der Aischgrundhalle füllten Kinder und Erwachsene den Nachmittag nach Belieben mit Trainingseinheiten. Im Anschluss wurde für die Ukraine gespendet.

„Die Idee hinter der Veranstaltung war es, einerseits etwas Gutes für die Menschen in Not zu tun und andererseits die Leute in der Gemeinde zum gemeinsamen Sport zu bewegen“, erklärt Stefanie Ferreira von „Groove & Move“.

Von Kindertanzen über Volleyball, Einradfahren und Capoeira bis hin zu Afro-LatinDance und Rückengymnastik war für jeden Besucher etwas dabei. Auch die Vereinsjugend des SC Adelsdorf präsentierte sich auf der Veranstaltung. Adelsdorfs Ortsgruppe des Roten Kreuzes, die kostenlos zur Verfügung stand, stellte die medizinische Notfallversorgung sicher.

Während Freiwillige Kuchen gegen Spenden verkauften, spendete der ortsansässige Edeka Degen Getränke. Auch mit der sonstigen Verpflegung wurden Spenden für die Ukraine gesammelt. Damit die Spendengelder an den richtigen Orten eingesetzt werden, übergaben die Veranstalter die Spendensumme an die Organisation „ Adelsdorf hilft“.

Verschiedene Zwecke

Laut Jitka Hogan können die Gelder für mehrere Zwecke verwendet werden. Zunächst hat „ Adelsdorf hilft“ eine Kooperation mit Dr. Falk Stirkat aus Erlangen, der Hilfslieferungen mit medizinischen Artikeln an die Krankenhäuser im Kriegsgebiet und der Grenzregion organisiert. Des Weiteren werden die Spendengelder als Soforthilfe für bedürftige ukrainische Flüchtlinge in der Gemeinde verwendet. In Zukunft kann man sich auch vorstellen, dass Rückkehrer ihren Bedarf in der Ukraine direkt melden. Die Spendengelder könnten dann gezielt Hilfe leisten.

Insgesamt kamen Spenden in Höhe von 2000 Euro zusammen. red