Die Seligpreisungen aus der Bergpredigt gehörten zu den Grundfesten von Allerheiligen, sagte Pfarrer Paul Kowol bei der Heiligen Messe auf dem Friedhof in Schwärzelbach. Die vielen Besucher hätten in der Kirche wohl keinen Platz gefunden. Regenschirm und Maske waren Begleiter, gesungen wurde nicht, die musikalische Umrahmung übernahm Organist Manfred Bott am Akkordeon. Wortgottesdienstleiter Theodor Busch hielt anschließend eine kleine Andacht und segnete die Gräber. Kurzfristige Entscheidungen, wie die Messfeier an Allerheiligen auf dem Friedhof zu feiern, hatte das örtliche Kirchenbetriebsteam getroffen. Die Pfarrei sei zwar Initiator, aber das siebenköpfige Team kann auf die Schnelle Besprechungen abhalten. Im Allgemeinen fanden dieses Jahr weder Friedhofsgänge noch gemeinsame Andachten auf den Friedhöfen statt. Man wollte damit einerseits vor Ansteckungen mit dem Corona-Virus schützen und andererseits verhindern, dass Gläubige an den Friedhoftoren abgewiesen werden müssten.

hhr/Foto: Hilmar Ruppert