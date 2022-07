Die Touristinfo Gößweinstein weist auf folgende Veranstaltungen und geführte Wanderungen hin. Das allseits bekannte „Bier-Diplom“ wird am Donnerstag, 21. Juli, ab 18 Uhr im Gasthaus „Stern“ verliehen. Anmeldungen sind tagesaktuell bis 12 Uhr in der Touristinfo per Telefon 09242/456 oder per E-Mail info@goessweinstein.de möglich. Am Freitag, 22. Juli, um 15.45 Uhr startet im „Haus des Gastes“ eine fränkische Genussführung, wobei es Tapas zum Verkosten gibt. Die Anmeldung kann tagesaktuell in der Touristinfo oder telefonisch unter 09242/456 oder per E-Mail info@goessweinstein.de vorgenommen werden. Am Samstag, 23. Juli, um 10 Uhr startet eine Wanderung, die das ländliche Leben in der Fränkischen Schweiz beschreibt. Auf der zwölf Kilometer langen Wanderung gehört auch eine Einkehr in einem Dorfwirtshaus dazu. Ein wenig Kondition ist für die Wanderung notwendig, da einige Anstiege zu bewältigen sind. Anmeldeschluss ist Freitag, 22. Juli, bis 16 Uhr. Der Nachtwächter führt am Sonntag, 24. Juli, um 20.30 Uhr durch Gößweinstein . Anmeldungen sind bis Freitag, 22. Juli, bis 16 Uhr in der Touristinfo per Telefon 09242/456 oder per E-Mail info@goessweinstein.de möglich. Am Dienstag, 26. Juli, wandern die Gäste um 9.30 Uhr von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt rund um Gößweinstein und kommen in den Genuss einer Burgführung. Anmeldungen sind bis Montag, 25. Juli, um 16 Uhr in der Touristinfo möglich. red