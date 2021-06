Mehr Lebensqualität und Verkehrssicherheit fordern die Grünen im Herzen von Heroldsbach . „Ein wichtiger Schritt dabei ist, dass die Geschwindigkeit auf der Kreisstraße FO 13 nach der Sanierung der Ortsdurchfahrt auf Tempo 30 reduziert wird“, sagt Theresa Prigoana, Mitglied im Vorstand des grünen Ortsverbandes. „Tempo 30 erhöht nicht nur die Schulwegsicherheit für die Schüler der Schule in Heroldsbach , sondern auch für die Fahrschüler , die im Bahnhofsbereich die Straße überqueren. Sicherer werden dadurch auch die Zufahrten zu den privaten Grundstücken der Anlieger.“ Wichtig sei auch, dass eine Geschwindigkeitsreduzierung die Lebensqualität der Anwohner erhöht und das Innenentwicklungskonzept, das der Gemeinderat beschlossen hat, fördert.

Kreisrat Jakob Müller aus Heroldsbach denkt auch an die Kunden der Geschäfte: „Was bezüglich Tempo 30 in Forchheim und Hausen geht, sollte auch in Heroldsbach möglich sein.“

Der Heroldsbacher Kreisrat Karl Waldmann fordert Bürgermeister und Gemeinderat auf, gegenüber der Straßenverkehrsbehörde entschiedener aufzutreten. „Denn die in der Straßenverkehrsordnung geforderte Gefahrenlage für Tempo 30 liegt in Heroldsbach eindeutig vor.“

Mit ihrer Unterschrift für Tempo 30 auf einem noch genau festzulegenden Abschnitt der Ortsdurchfahrt können die Bürger jetzt gegenüber dem Bürgermeister und Gemeinderat ihrem Wunsch Nachdruck verleihen. Unterschrieben werden kann in den nächsten Wochen auf ausgelegten Listen oder unter http://openpetition.de/!ffwks. red