Während einer Feier des Männergesangvereins Sängerkranz Cäcilia (MGV) hat der Vorsitzende Thomas Siebenhaar zwölf verdiente Sänger für insgesamt 460 Sängerjahre geehrt. Laut Pressemitteilung des Vereins wurden dabei die Ehrungen aus den Jahren 2020 und 2021 nachgeholt, die coronabedingt ausgefallen waren. Diese Sänger , so Thomas Siebenhaar, verstärkten seit ihrem Eintritt den MGV nicht nur mit ihrem Gesang, sondern haben sich in all ihren Jahren mit viel Herzblut in das Vereinsleben eingebracht und Verantwortung übernommen. Geehrt wurden: Anton Bauerfeind für 65 Jahre, Heribert Hartl und Bernhard Winter für 60 Jahre. Manfred Kern und Baptist Weber sind seit 50 Jahren dabei. Für 40 Jahre erhielt Hermann Hahn eine Auszeichnung. Er wurde außerdem zum Ehrenmitglied ernannt. Für 25 Jahre wurden geehrt: Mario Hemmerlein, Enno Dierks, Wolfgang Hoffmann , Oskar Heinlein und Günter Kremp. Helmut Hemmerlein singt bereits seit 10 Jahren mit.

Ehrennadeln als besondere Auszeichnung

Die geehrten Sänger bekamen jeweils eine Urkunde des MGV sowie je nach Sängerjahren auch die zugehörigen Ehrennadeln des Fränkischen Sängerbundes ( FSB ) und des Deutschen Chorverbandes (DCV) überreicht. Der Vorsitzende blickte zurück auf die vergangenen drei Jahre und betonte, dass das Vereinsleben nicht alleine im Gesang begründet ist, sondern auch die Gemeinschaft und die Geselligkeit durch Ausflüge, Reisen oder auch durch das Wirtshaussingen fördert. Auch im öffentlichen Leben bringe sich der Verein ein und beteilige sich zum Beispiel an offiziellen Veranstaltungen der Marktgemeinde.

Der Verein freut sich stets über neue Mitglieder. Auch Anfänger sind beim Männer-, beim Kinder- und Jugendchor und auch beim gemischten Chor „Viva Musica“ willkommen. Nähere Infos unter mgv-neunkirchen.de oder unter Tel. 0172 7089529. red