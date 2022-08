Die WiR ( Wirtschaftsregion Bamberg Forchheim) − ein Zusammenschluss der Städte und Landkreise Bamberg und Forchheim − unterstützt die regionale Wirtschaft bei aktuellen Herausforderungen, Chancen und Trends. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, bietet sie seit diesem Jahr auch Angebote rund um Nachhaltigkeitsthemen. Beispielsweise erfuhren Unternehmer auf einer Veranstaltung im Juni, welche Schritte nötig sind, um ihren CO2-Fußabdruck merklich zu senken.

Neben fachlichem Wissen von Frank Ebinger, Professor am Nuremberg Campus of Technology, erhielten die Teilnehmer bei einer Betriebsbesichtigung praktische Einblicke in die CO2-neutrale Produktionshalle von Schell Fahrzeugbau.

Nach Auffassung der „WiR“ kommen Betriebe, die sich zukunftsfähig aufstellen wollen, kaum um das Thema Nachhaltig-keit herum. Rohstoffknappheit, steigende Energiepreise sowie ein erhöhtes Konsumbewusstsein der Verbraucher sind nur einige Einflussfaktoren, die den Druck auf Unternehmen deutlich machen.

In der Region finden sich bereits etliche Betriebe, die Nachhaltigkeit gewinnbringend einsetzen und damit beispielsweise neue Geschäftsmodelle kreieren oder ihre Kosten dauerhaft senken. Dazu gehören auch die vier Unternehmen Computop Paygate GmbH , endori food GmbH , Greiff Mode GmbH sowie Popp GmbH , die ihre Erfahrungen auf der nächsten Veranstaltung der WiR. am 15. September ab 14 Uhr im IGZ Bamberg teilen. Es befindet sich in der Kronacher Straße 41.

Das Augenmerk liegt hierbei auf den globalen Nachhaltigkeitszielen. Welche Rolle diese für Politik und Wirtschaft haben, zeigt Björn Ivens, Professor an der Universität Bamberg auf. Inte-ressierte könnten sich zur Veranstaltung „Sustainable Development Goals im Unternehmen verankern“ kostenfrei auf wir-bafo.de/veranstaltungen anmelden. red