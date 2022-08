„Ganz im Zeichen des Hochfestes der Aufnahme Mariens in den Himmel “ sollte Gößweinstein entsprechend der Einladung von Pfarrer Pater Ludwig Mazur stehen. Viele waren dieser Einladung gefolgt und so zog am Vorabend des Hochfests eine lange Lichterprozession angeführt von den Ministranten durch Gößweinstein . Der Musikverein Gößweinstein unter Leitung seines Vorsitzenden Thomas Müller begleitete das Singen während der Prozession an den teils mit Fahnen geschmückten Häusern vorbei. Der Gesang, die Gebete, die Kerzenlichter in der abendlichen Dämmerung erzeugten eine wohltuende Stimmung. Dies war wohl der Grund, weshalb sich auch Gäste der Prozession anschlossen.

In Gedenken an die Mutter Gottes

Der Prozession voraus ging eine Marienandacht in der Basilika. Mit meditativen Klängen stimmte Georg Schäffner an der Orgel die Gottesdienstgemeinde ein. Natürlich hatte er auch die weitere musikalische Gestaltung der Andacht inne. „Wenn Gott den Himmel öffnet, dann gilt das, nach Jesus selber, zu allererst für Maria, die den Weg der Erlösung mitgegangen ist von Anfang bis Ende,“ fasste Mazur die wesentliche Botschaft des Fests zusammen. Mit dem Fatima-Lied und dem feierlichen Segen endete schließlich die festliche Marienandacht.

Thomas Weichert