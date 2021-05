Eine Woche lang hat sich bei der Wasserwacht Ebermannstadt alles um Knoten, Leinen und deren Aufgaben gedreht. Knoten müssen schnell zu machen sein, sicher halten, aber auch wieder schnell lösbar sein – damit dies im Einsatzfall klappt, übten der Nachwuchs und die Einsatzkräfte fleißig. Ob zum Sichern eines Tauchers , zum Festmachen eines Bootes oder zum Überwinden eines Gewässers, Knoten haben in der Wasserrettung ein breites und vielseitiges Einsatzgebiet.

Den Start machte die Kindergruppe, in einer digitalen Gruppenstunde übten, wiederholten und trainierten sie die wichtigsten Knoten spielerisch. Mehr ins Detail ging es ein paar Tage danach für 18 Einsatzkräfte, auch eher seltenere Knoten wurden gemeinsam erprobt.

Anleitungsvideos auf den Internet-Kanälen

Umrahmt wurde das wichtige Thema durch kleine Anleitungsvideos, die an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf den Social-Media-Kanälen der Wasserrettungsorganisation veröffentlicht wurde. Nicht nur Nichtmitglieder haben so die Möglichkeit selbst zu üben, auch die Ehrenamtlichen der Wasserwacht können so immer wieder mal spicken. Dank der Referenten lernten die Teilnehmer in fünf Tagen sechsmal, wie Knoten funktionieren. Im Internet findet man unter http://wasserwacht-ebermannstadt.de/ oder unter Wasserwacht Ortsgruppe Ebermannstadt auf Facebook , YouTube und Instagram die Videos und viele Bilder. red