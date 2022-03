Am Samstag, 12. März, öffnet die Jagdschule Schloss Wiesenthau ihre Tore. In der Zeit von 13 bis 19 Uhr gibt es einen Tag der offenen Tür. Interessierte sind eingeladen, die Räumlichkeiten im Renaissanceschloss zu besichtigen. Gezeigt werden im altehrwürdigen Schulungsraum circa 150 Präparate vom Steinadler bis zum Luchs. Erfahrene Jäger begleiten den Besucher beim Rundgang. Im Schloss befindet sich noch ein Saal, in dem Aussteller ihre Artikel rund um die Jagd präsentieren. Für das leibliche Wohl werden Wildbratwürste vom Grill und diverse Getränke gereicht. Während des Tages gibt es einen Losverkauf. Der Wert der gespendeten Sachpreise umfasst mehrere Tausend Euro. Der Erlös wird der Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen gespendet. Die Verlosung erfolgt um 17 Uhr. Jagdhornbläser werden bereits um 16 Uhr zur Begrüßung blasen. Ehrengäste werden erwartet und werden ein Grußwort sprechen. Daniel Eibert, der Leiter der Jagdschule, verspricht eine praxisnahe Ausbildung. Das Lehrrevier und der Schießstand befinden sich nur wenige Kilometer entfernt. Foto: Daniel Eibert