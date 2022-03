Es herrschte großer Andrang im Dojo (Trainingsraum) des Shotokan-Karate-Zentrums (SKZ) Forchheim . Grund dafür war die erste Gürtelprüfung für die Kleinsten der Forchheimer Karatekas.

Seit einiger Zeit erlebt das 1. SKZ Forchheim einen regelrechten Boom bei Kindern, die den Weg des Karate gehen wollen. So sind teilweise bis zu 30 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren mittwochs ab 18 Uhr mit heller Begeisterung beim Kindertraining im Dojo des SKZ.

Seit etwa einem halben Jahr haben sich nun die Kinder intensiv auf diese Prüfung vorbereitet. In nahezu allen Trainingseinheiten wurde mit großer Hingabe das Prüfungsprogramm geübt. Die Kindertrainer wurden nicht müde, immer wieder zu korrigieren, zu verbessern, aber auch zu loben, wenn eine Technik wieder mal richtig gut gelang.

Und so war dann auch der Abend mit der Prüfung zum ersten Weiß-/Gelbgurt ein Höhepunkt für die kleinen Prüflinge. Mit großem Ernst wurde von allen ein sehr gutes Ergebnis abgeliefert, und die Trainer waren mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden.

Darüber hinaus wurden noch einige höhere Farbgürtelprüfungen abgelegt. Hier zeigte sich dann, dass sich einige vielversprechende Talente in den Reihen der Forchheimer Karatekas befinden. Alles in allem ist der Nachwuchs des SKZ Forchheim laut Pressemitteilung in sehr guter Form. red