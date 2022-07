Es gehört zu den ganz großen Gnaden, wenn ein Ehepaar gemeinsam das Fest der diamantenen Hochzeit feiern kann. Den Eheleuten Renate und Heinz Wölfel aus Ermreuth ist dieses Glück beschieden.

Vor 60 Jahren gaben sich Renate und Heinz Wölfel vor dem Altar der Kirche St. Peter und Paul in Ermreuth das Jawort. „Es war der schönste Moment in meinem Leben“, erinnert sich Renate Wölfel. Beide Eheleute sind eingefleischte Ermreuther, wobei Heinz Wölfel in Dachstadt geboren wurde und mit vier Jahren nach Ermreuth kam. Mit dem Hausbau in der Gleisenhofer Straße war für die Eheleute klar, das Ermreuth zur Heimat wird.

Die Ehe wurde mit einem Sohn und einer Tochter gesegnet. Mittlerweile zählen noch vier Enkel und ein Urenkel zur Familie. Zum feierlichen Anlass kamen die Kinder mit Anhang, um die diamantene Hochzeit gebührend zu feiern.

Das Ehepaar Wölfel ist ins Ermreuther Vereinsleben bestens integriert. Als Vorsitzender führte der Jubilar über Jahre den Sportverein Ermreuth und half mit beim Bau des Sportheims und des Sportplatzes. Unterstützt wurde er dabei von seiner Ehefrau , die gemeinsam mit anderen Frauen das Sportheim reinigten und für den Einkauf sorgten. Selbst im Ruhestand waren sie immer für die Vereine da.

Beruflich war Heinz Wölfel bei der Firma Hering in Nürnberg 38 Jahre lang im Maschinenbau tätig. Seine Frau lernte das Schneiderhandwerk in Heroldsberg und wechselte von dort zu Grete Schickedanz nach Fürth bis zum Ruhestand. Heute widmet sie sich, so weit es geht, der Pflege ihres Gartens, und sie strickt leidenschaftlich gern Socken. Bürgermeister Martin Walz ( CSU ) aus Neunkirchen am Brand überbrachte persönlich dem ehemaligen Dritten Bürgermeister und Gemeinderat die besten Glückwünsche. Er erinnerte daran, dass sich Wölfel nicht nur ehrenamtlich engagierte, sondern als Dritter Bürgermeister für den damalig erkrankten Bürgermeister Willi Schmitt ein halbes Jahr lang das Rathaus leitete. „Es war eine schwere Zeit, doch gemeinsam mit allen Parteien im Gemeinderat haben wir die Zeit bis zur Neuwahl gut gemeistert“, sagt Wölfel. Glückwünsche überbrachte ebenfalls die stellvertretende Landrätin Barbara Poneleit (Grüne) sowie der Gesangverein Liederkranz Ermreuth .