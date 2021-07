Am Samstag, 17. Juli, beginnt um 19 Uhr der 10. Rhöner Orgelsommer in der Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena in Münnerstadt mit einem festlichen Konzert für Trompete, Pauken und Orgel mit Trompeter Jürgen Weyer, Leiter der Kreismusikschule in Bad Königshofen, Frank Stäblein, Pauke, und dem Festivalleiter. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. sek