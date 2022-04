Für eine saubere Natur haben jetzt neun engagierte Münnerstädter bei einer Ramadama-Aktion gesorgt. Organisatorin Caroline Schwarz fand es ein wenig schade, dass nicht mehr Helfer gekommen waren, denn die Aktion war mehrfach angekündigt worden. "Es geht doch um ein sauberes Münnerstadt", sagt sie.

Die Leute, die gekommen sind, haben aber viel geschafft. Hauptsächlich am Bahnhof, in der Coburger Straße, an der Lauer in Richtung Althausen, an der Schlegelwarte und am Karlsberg waren sie unterwegs, um das einzusammeln, was andere achtlos weggeworfen haben. Ausdrücklich dankt Caroline Schwarz der Stadt, die den Container, die Greifer und Handschuhe zur Verfügung gestellt hat.

An anderen Tagen unterwegs

Auch wenn die Zahl der Helfer überschaubar war, so hatten andere Münnerstädter der Organisatorin mitgeteilt, dass sie zwar an diesem Tag keine Zeit haben, aber an anderen Tagen Müll einsammeln wollen. Caroline Schwarz appelliert noch einmal an alle, einfach einmal ein Stück Papier oder eine Zigarettenkippe aufzusammeln und im nächsten Mülleimer zu entsorgen.