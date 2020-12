Für uns Franken ist die Kirchweih eine eigene Jahreszeit und ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Durch die zwei Corona-Zeiten im Frühjahr und im Herbst wurden fast alle Feiern abgesagt. Unter Corona-Bestimmungen hievten trotzdem die Kerwasburschen in einigen Dörfern ihren Kirchweihbaum in die Höhe. Dieser fiel mal größer, mal kleiner bis ganz klein aus, erinnerte aber an die Kirchweih. Unter sie mischte sich auch ein Bürgermeisterbaum, den die Feuerwehrler von Kübelstein für ihren Kameraden, der Dritter Bürgermeister von Scheßlitz wurde, aufstellten.

Eine einzige Blaskapelle im ganzen Landkreis spielte die frohen Kirchweihlieder, und zwar in Schätz. In einer anderen Scheßlitzer Wirtschaft prostete die Chefin mit ihren fleißigen Helferinnen mit Eierlikör auf das gelungene Fest, im übrigen Landkreis aber herrschte fast überall tote Hose. So auch auf dem für viele, besonders für Jüngere, absoluten Highlight, der Bamberger Sandkerwa. Wegen der Beschränkungen sah man so oft die Polizeikontrollen, dass auch hier keine echte Stimmung aufkommen konnte, wovon auch die Minibirke Zeugnis gab.

Aber nächstes Jahr, nach der Impfung, da treffen wir uns alle wieder und lassen es so richtig krachen - versprochen!