Alle Jahre wieder beteiligt sich die Grund- und Mittelschule Seßlach in der Vorweihnachtszeit an einem Hilfsprojekt. Nach "Geschenk mit Herz" 2019 fiel die Wahl in diesem Jahr auf die Weihnachtspäckchenkonvoi-Aktion von Round Table, Ladies' Circle, Old Table und Tangent Club. "Kinder helfen Kindern": Unter diesem Motto wird sich der Konvoi auf den Weg in entlegene und ländliche Regionen Osteuropas machen und dabei Mädchen wie Jungen in Waisen- und Krankenhäusern, in Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen beschenken. Die im Raum Coburg gesammelten Päckchen kommen Kindern und Jugendlichen in Rumänien zugute.

Insgesamt 115 Päckchen konnte die Schule an zwei der Coburger Organisatoren übergeben. Wieder fungierte die Schule als Sammelstelle. Entweder brachten die Jungen und Mädchen Kartons von daheim mit, die sie gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern bestückt hatten. Oder die Schüler und Schülerinnen brachten kleine Geschenke in die Klasse mit, wo Päckchen als gemeinsame Aktion gefüllt wurden. Auch ein Geldbetrag von 112 Euro für die Transportkosten wurde gespendet.

Über Elternbriefe, einen Bericht im Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt sowie Informationen auf ihrer Schul-Homepage und durch die Schülersprecher, die mit Flyern und Beispielpäckchen von Klasse zu Klasse zogen, wurde vorab kräftig die Werbetrommel gerührt. Einige Geschenk-Pakete kamen von Seßlacher Bürgern. Und die Städtische Kindertagesstätte "Struwwelpeter" Seßlach steuerte noch einmal 35 Päckchen bei.

In den als Geschenk verpackten Schuhkartons befindet sich gut erhaltenes Spielzeug, das die Kinder aus ihrem Fundus ausgewählt haben. Mit Kleidungsstücken wie Mützen, Handschuhen oder Schals, Hygieneartikeln, Mal- und Schreibutensilien, Schulbedarf oder Süßigkeiten konnten die Päckchen aufgefüllt werden.

Katja Jaworski, Präsidentin von Ladies' Circle 38 Coburg, und Jonas Weber, Präsident von Round Table 151 Coburg, zeigten sich beeindruckt von der großen Resonanz der Aktion in Seßlach, als sie die Geschenke abholten. "Die Erfolge unserer jährlichen Weihnachtsaktionen sollen die Schulgemeinschaft stärken", berichtete die stellvertretende Schulleiterin Christine Marsoun, in der Weihnachtsandacht werde daher nochmals auf die Aktion eingegangen. bek