Da kleinere Kulturveranstaltungen und Konzerte unter Einhaltung von Schutzregeln wieder möglich sind, hat sich der Höchstadter Förderkreis "pro musica" entschieden, kurzfristig ein klassisches Konzert zu veranstalten und lädt ein zu einer Matinée mit dem Duo "CellOboe" am Sonntag, 20. September, um 11 Uhr in der Kulturfabrik. Bei schönem Wetter findet das Konzert im Innenhof statt, teilt der Förderkreis mit. Es besteht Maskenpflicht bis zum Platz.

Das Duo wird in dem etwa einstündigen Konzert Werke aus drei Jahrhunderten spielen, besetzt mit Oboe und Violoncello. Nadine Resatsch ist Oboistin beim Konzerthausorchester Berlin und wird im Konzert auch die tiefere Variante aus der Oboen-Familie, das Englischhorn vorstellen. Zusätzlich wird sie als ebenfalls professionell ausgebildete Blockflötistin in diesem farbigen Konzert auch Blockflöten erklingen lassen.

Eduard Resatsch ist als Cellist Mitglied der Bamberger Symphoniker. Beeinflusst von der Corona-Krise machte er als Komponist von sich reden mit seinem von den Symphonikern während des Lockdowns ausschließlich daheim digital aufgezeichneten Werks "Reflections of hope - A symphonic answer to the Corona pandemic". Beim "pro musica"-Konzert wird eine folkloristische, heitere Komposition von ihm zu hören sein.

Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen ist die Kartenzahl begrenzt und die Organisatoren raten deshalb zur Nutzung des Vorverkaufs. Karten zum Preis von 18 Euro gibt es bei der Bücherstube und der Kulturfabrik Höchstadt. red