Das Coburger Unternehmerinnen-Netzwerk Elan lebte bislang vom persönlichen Austausch untereinander bei Präsenzterminen. Damit das Netzwerken weiterhin möglich ist, bietet das Netzwerk Elan vielfältige digitale Möglichkeiten an. Viele Selbstständige und Kleinunternehmen müssen sich in diesen Zeiten umstellen. Während manche Berufszweige boomen, sind andere mit riesigen Herausforderungen konfrontiert. Hier setzt die neue Homepage von Elan an, denn ab sofort gibt es dort im internen Bereich eine geschützte Vernetzungsplattform im persönlichen Rahmen, mit Mitgliedsfrauen, aus der Region.

Bei dieser von der Wirtschaftsförderung Coburg unterstützten Vernetzungsplattform besteht die Möglichkeit, sich von Frau zu Frau als Unternehmerin auszutauschen. Somit ist eine Vernetzung zu Gleichgesinnten rund um die Uhr möglich. "Schnell können sich auf diese Weise Win-win-Situationen ergeben", ist die Vorsitzende Peggy Hoffmann überzeugt.

Jede Mitgliedsfrau kann die Kalenderfunktion für sich nutzen und damit auf eigene Angebote aufmerksam machen. Sie kann Fragen im geschützten Rahmen stellen, Versuchsballons starten, an virtuellen Vernetzungstreffen teilnehmen, sich Tipps für ihre Business-Strategie holen, Kundenanalysen starten, sich gegenseitig auf dem Weg der Digitalisierung unterstützen und sich durch die dortigen Blog-Beiträge der Elan-Frauen professionalisieren.

Zum Zusammenhalt der selbstständigen Frauen rund um Coburg hat sich Elan entschlossen, die kommenden digitalen Impuls-Stammtische am 9. Februar und am 9. März um 19.30 Uhr für alle Interessierten zu öffnen. Anmeldungen bitte unter www.elan-coburg.de /kalender.

Außerdem gibt es drei digitale Führungen durch die interne Plattform im Februar. Anmeldungen unter info@elan-coburg.de. Persönliche Fragen werden von Peggy Hoffmann, unter 09561-3517911 gern beantwortet. red