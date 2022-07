Seit 20 Jahren ist der Fränkische Kinosommer von Juli bis September in Städten Oberfrankens ein fester Bestandteil des Sommers. Der Untersiemauer Kinosommer steht in den Startlöchern, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Wochenende vom 15. bis 17. Juli wird der Rathausplatz zum Kino unterm Sternenhimmel. Für Speisen sorgt die Metzgerei Köhler. Der Snack- und Getränkeverkauf wird durch die Mitarbeiter aus Bauhof , Rathaus, Gemeinderäten und ortsansässigen Vereinen gestemmt. Parkmöglichkeiten sind vorhanden auf dem Rewe-Parkplatz und dem öffentlichen Parkplatz.

Am Freitag, 15. Juli, ist der Film „Kaiserschmarrndrama“ dran, am Samstag, 16. Juli, ist „Catweazle“ zu sehen und den Abschluss am Sonntag, 17. Juli, macht „Nightlife“. Filmbeginn ist bei Einbruch der Dunkelheit. Jeden Abend gibt es ein „Warm-up“ mit Filmmusik, Snacks und Süßigkeiten. Deshalb wird um Verständnis gebeten, dass das Mitbringen von Speisen und Getränken nicht gestattet ist. Eine Platzreservierung ist nicht möglich. Den Eintrittspreis von 5 Euro pro Person übernehmen lokale Sponsoren – ganz unter dem Motto: „Einfach Platz nehmen und genießen!“ Infos unter www.fraenkischer-kinosommer.de. red