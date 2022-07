Kulmbach vor 14 Stunden

Ausbildung

Berufsschule verabschiedet 544 Absolventen

An der Hans-Wilsdorf-Berufsschule in Kulmbach wurden insgesamt wurden 544 Schüler verabschiedet. Rolex-Preisträger Nicklas Kolb war nicht der Einzige, der an der Berufsschule mit der Traumnote 1,0...