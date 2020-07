Baugebiet in Neuses nimmt Fahrt auf

Schon seit zehn Jahren liebäugelt die Stadt mit einer freien Fläche zwischen der Neuseser Ortsmitte und dem Bahnhof, die ideal für ein Wohngebiet wäre. Obwohl ein Großteil der Fläche im städtischen Besitz ist, konnte sie bislang nicht erschlossen werden: Es fehlte eine Zufahrt. Auch gab es in den Reihen der Grundstückseigentümer immer wieder Vorbehalte, weshalb das Projekt erst einmal zurückgestellt wurde.

Nun kommt Bewegung in die Sache: Weil die Stadt jüngst ein Grundstück an der Alten Dorfstraße kaufen konnte, ist eine Zufahrt nun möglich. Die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans hat der Stadtrat beschlossen. Somit kann ohne weiteren Flächenverbrauch eine Baulücke geschlossen werden. "Wir brauchen Wohnraum im Stadtgebiet", betonte Angela Hofmann (CSU). Kronachs Bürgermeisterin könne sich dort gut Ein- und Zweifamilienhäuser in nachhaltiger Holzbauweise vorstellen, die sich in das Gesamtbild einfügen. Martina Zwosta (Frauenliste) erinnerte daran, dass öffentliche Orte der Begegnung, wie ein Spielplatz, nicht zu kurz kommen sollten. saha