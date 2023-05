Nach 20 Jahren als Erster Vorsitzender des SPD-Ortsvereins hat sich Theo Schnörer aus dieser Funktion verabschiedet und schlug Gemeinderätin Elke Bärmann als seine Nachfolgerin vor. Bürgermeister Carsten Joneitis aus der Nachbargemeinde Oberhaid leitete den Wahlvorgang und konnte später die neue Vorsitzende beglückwünschen.

In seinem Bericht ging der scheidende Vorsitzende nur sehr knapp auf Vergangenes ein. Vielmehr bat er die Anwesenden, die neue Ortsvereinsführung in der nahen Zukunft zu unterstützen, wenn es um die Realisierung von Vorhaben und Projekte in der Gemeinde und für die Bürgerschaft gehen werde.

So stehe ein Isek-Prozess an, den die SPD-Fraktion vor Jahresfrist beantragt hatte. Anfangs hatte der Gemeinderat noch abgelehnt, jüngst aber die Notwendigkeit und Wirksamkeit des innerörtlichen Entwicklungskonzepts erkannt, weil immense Fördergelder zu erwarten sind. Theo Schnörer bat die Anwesenden darum, diese Chance auf Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger intensiv zu nutzen.

Erleichterter Theo Schnörer

Als neue Ortsvereinsvorsitzende wurde mit überwältigender Mehrheit die Bankkauffrau Elke Bärmann gewählt. Sie ist auch seit wenigen Monaten Fraktionsvorsitzende der SPD im Bischberger Gemeinderat . Erster – und erleichterter – Gratulant war Theo Schnörer. Er wünschte großen politischen Erfolg und zeigte sich überzeugt, dass Elke Bärmann das nötige Stehvermögen besitze, um mit dem Ortsverein den politischen Langstreckenlauf in den nächsten Jahren erfolgreich zu bewältigen.

Zu gleichberechtigten stellvertretenden Vorsitzenden wurden Gemeinderat Alois Pfohlman, Simon Raab und Johannes Rahmer bestimmt. Andrea Göller erhielt als Kassiererin erneut das Vertrauen der Wahlberechtigten. Mit der Funktion des Schriftführers wurde Theo Schnörer neu betraut, während Johannes Hoh und Friedrich Ziegler in ihrem Amt als Revisoren bestätigt wurden. Gabi Kellermann erklärte sich bereit, die Aufgaben der Mitgliederbeauftragten zu übernehmen und somit in die Fußstapfen des langjährigen „Kümmerers“ Baptist Knoblach zu treten.

Der Gast, Bürgermeister und Kreisrat Carsten Joneitis, gab einige Einblicke in seine Arbeit und seine Ziele in der Nachbargemeinde Oberhaid, die mit Bischberg (und Hallstadt) in einem gemeinsamen Mittelschulverbund erfolgreich agiert. Joneitis tritt im Herbst auch als Kandidat für die Wahlen zum Bezirkstag an. red