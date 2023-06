Zur Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Pettstadt hat Vorsitzender Thomas Flügel zahlreiche Mitglieder in der Gaststätte „Artemis“ begrüßt. Laut Pressemitteilung standen die Ehrungen im Vordergrund: Irene Göller, Rosi Stark und Gerhard Sterzer halten dem Ortsverein seit jeweils 25 Jahren die Treue. Die Auszeichnungen wurden von Ronni Arendt vorgenommen. Sie wird bei den anstehenden Landtagswahlen für die SPD Bamberg-Land als Spitzenkandidatin ins Rennen gehen. Sie forderte alle Mitglieder auf, stolz auf die SPD zu blicken, da diese in ihrer 160-jährigen Parteihistorie bei politischen Entscheidungen oft Rückgrat bewiesen habe. Keine andere deutsche Partei kann auf so eine lange Geschichte zurückblicken. red